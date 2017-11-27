تعرف على رد المملكة على طلب قطر لحضور اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن وزير الدفاع القطري خالد العطية أبدى رغبته فى حضور الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي استضافته الرياض.

وردت المملكة على الطلب بشكل حاسم، واضعة مطالب الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب في المقدمة، وقبل السماح لـ”العطية” بالحضور.

وقال الحساب في تغريدة، أنه تم إبلاغ الوزير القطري، ردا على مطالبته بحضور الاجتماع، بأن هناك مقاطعة عربية للدوحة، وقائمة مطالب تضم 13 نقطة، يجب عليهم تنفيذها أولا قبل طلب المشاركة في الاجتماع.

وكانت الرياض، استضافت الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وافتتح الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، أعمال الاجتماع الأول تحت عنوان “متحالفون ضد الإرهاب”، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول التحالف، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عمل التحالف الإسلامي.