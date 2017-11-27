المالكي يعلق على تحذير الداخلية تداول شكاوى عبر مواقع التواصل

طلال الغامدي(صدى):

أكد الفنان فايز المالكي، أنه لن ينشر أي حالة تتضمن شكاوى، عقب تحذير وزارة الداخلية من تداول مقاطع تحمل تظلماً أو شكاوى يتبين بعد التحقق منها أنها غير صحيحة.

وأوضح المالكي، في تغريدة عر حسابه بموقع تويتر، أن هناك مكاتب للدولة، وعلى كل شخص له حاجة أن يراجعها.

يذكر أن وزارة الداخلية وجّهت تحذيرا شديد اللهجة لمن ينشر أو يتداول شكاوى أو حالات تظلم ضد الأحوال المدنية، والتي أكدت متابعتها إدارياً عدم مصداقية غالبيتها، مشيرة إلى أن مكاتبها مفتوحة لاستقبال الشكاوى وفق الأنظمة واللوائح.