” البتكوين ” تحقق أسرع نمو في تاريخها وتتخطى الـ9 آلاف دولار

علي القحطاني(صدى):

تحقق العملة الافتراضية البتكوين، أرقاما قياسية إذ ارتفع سعرها في التداولات لتتجاوز حاجز 9000 دولار وبذلك تكون قد حققت ثاني أسرع نمو سعري في تاريخها.

لندرك الاهتمام العالمي وحجم إقبال المستثمرين على البتكوين، إليكم المقاربة التالية:

احتاجت العملة 1789 يوم أي تقريباً 5 أعوام ليرتفع سعرها من 0 إلى ألف دولار، وبعدها احتاجت 1271 يوم أي 3.5 سنة ليرتفع من ألف إلى ألفي دولار، وهنا بدأ انفجار السعر المتسارع ، بحسب عالم التقنية.

قفز السعر بمقدار ألف إضافية خلال 23 يوم فقط، ثم ألف أخرى خلال 62 يوم وبعدها وصل إلى 5 آلاف دولار خلال 61 يوم. لكن هذا لا يمثل شيء أمام القفزة من 5 إلى 6 آلاف دولار خلال 8 أيام فقط! وهو أسرع تحرك للسعر في تاريخ العملة.

وبعدها خلال أقل من شهر قفز بمعدل ألفي دولار، والآن خلال 9 أيام فقط قفز ألف دولار ليتجاوز 9 آلاف دولار، وهذا يرجّح فرضية وصوله إلى 10 آلاف دولار قبل نهاية العام.

هذا يعني أن سعر البتكوين خلال سنة واحدة ارتفع بنسبة تفوق 1280% وأضافت 35 مليار دولار للقيمة السوقية خلال 3 أسابيع فقط.