ملثمون يضربون قائد مدرسة بعصي حديدية وخشبية

نايف السالم(صدى):

أصيب قائد مدرسة بمدينة الرياض، بعدة إصابات في رأسه وجسده بعد تعرضه لاعتداء بالضرب بعصي حديدية وخشبية من قبل أشخاص ملثمين أول من أمس السبت، ما أدى لنقله إلى أحد المستشفيات.

وأوضح قائد مدرسة طلحة بن مصرف بحي النهضة يوسف العتيبي، أنه فوجئ عند خروجه بعد انتهاء الدوام المدرسي بالهجوم عليه من قبل 9 أشخاص ملثمين يستقلون مركبتين، والاعتداء عليه بالضرب بعصي حديدية وخشبية.

وأكد العتيبي أن الاعتداء عليه تسبب في شج رأسه وإصابته بكدمات متفرقة من جسده، لافتا إلى أن الجناة لاذوا بالفرار، وجرى نقله إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتلقي العلاج.

وفتحت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما حرص مسؤولو التعليم بمنطقة الرياض على زيارة قائد المدرسة بالمستشفى للاطمئنان عليه.