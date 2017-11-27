نتنياهو يهدد الأسد بالتدخل عسكريا

تل أبيب(صدى):

ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد بتوجيه ضربات لسوريا حال تم السماح لإيران بإقامة قواعد على أراضيها.

وقال التلفزيون الإسرائيلي، مساء الأحد، إن نتنياهو حذر الرئيس السوري بشار الأسد من أن إسرائيل ستتدخل عسكريًا في الحرب الأهلية السورية، إذا ما وافق الأسد رسميًا على إقامة وجود عسكري إيراني في سوريا.

وقال التليفزيون إن نتنياهو نقل رسالة بهذا الخصوص إلى الأسد عبر طرف ثالث.

ولكن التليفزيون لم يكشف عن الطرف الثالث، ولكن من المعروف أن روسيا ، التي زارها نتنياهو عدة مرات خلال العامين الماضيين ترتبط بعلاقات وثيقة بسوريا وتقدم الدعم العسكري للأسد في قتاله ضد التنظيمات الإرهابية منذ سبتمبر عام 2015.

كان نتنياهو قد أعلن مرارًا أن إسرائيل لن تسمح بتواجد عسكري إيراني في سوريا.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان قد حذر قائلًا ” لن نحتمل وضعًا تتمركز به إيران وأتباعها على حدودنا، سندافع عن مصالحنا بكل الطرق التي نراها مناسبة “.