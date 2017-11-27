أمن تيماء يضبط 64 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل

محمود البلوي(صدى):

نجحت الجهات المشاركة في حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بمحافظة تيماء اليوم، من ضبط 64 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل منهم 3 من مجهولي الإقامة و4 هاربين من كفلائهم .

وأهابت شرطة محافظة تيماء بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والمتمثلة في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة لتلك المخالفات والتجاوزات.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه كائناً من كان المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .