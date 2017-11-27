بالفيديو.. حفرة كبيرة بـ ” ثمامة ” تثير قلق مواطني الرياض

حمود العنزي(صدى):

نشر الكاتب الصحفي، برجس حمود البرجس، عبر صفحته الشخصية على ” تويتر ” مقطع فيديو لحفرة عميقة عند مفرق الطوقي- الثمامة بالرياض.

وحذر الكاتب الصحفي، المارة من الوقوع فيها، خاصة أنها تتميز بعمق واتساع كبيرين يتسع لسقوط سيارة أو حافلة دون وجود أي علامات أو إرشادات تحذيرية.

وناشد المغردون مرتادي البر أن يتعاونوا برصد مثل هذه الأماكن وتوصيلها للجهات المعنية وتحذير الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية وتحديد موقعها عبر خطوط الطول والعرض ووضع علامات حولها مثل وضع رجم أو كفرات أو أي شيء مميز آخر.