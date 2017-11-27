إجراءات جديدة للتخفيف على المعتمرين البنغاليين

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية بنجلاديش محمد مطيع الرحمن، عن إجراء جديد لمغادرة الحجاج والمعتمرين البنغاليين لأراضي المملكة.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت أنه بدءًا من العام المقبل، ستستعين في الجمارك ومرافق الجوازات والهجرة بعددٍ من المسؤولين بمطارات بنجلاديش لاستخراج أوراق تخليص مسبق للمعتمرين والحجاج البنغال.

وقال وزير الشؤون الإسلامية محمد مطيع الرحمن : ” سيتمكن الحجاج والمعتمرون البنغال من الاستفادة من خدمات مرافق الجوازات والهجرة الموجودة بمطاراتنا المحلية ” ، مضيفًا أن ” هذا يعني أنهم لن يتكبدوا بعد الآن مشقة الوقوف في صفوف طويلة في انتظار الانتهاء من إنجاز الأوراق اللازمة بالجوازات بمطارات المملكة ” .