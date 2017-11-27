صورة نادرة للملك المؤسس خلال زيارته لمشروع الخرج الزراعي

نايف السالم(صدى):

حظيت صورة، الملك عبدالعزيز آل سعود، وهو يستقبل السيارة أثناء زيارته مشروع الخرج الزراعي في نهاية عام 1944م، إعجاب واسع من قبل المواطنين، مشيرين إلى أن المملكة حققت نهضة كبيرة على يديه وعلى أيدي أبنائه من بعده.

كان حساب ذاكرة الماضي الجميل على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نشر صورة نادرة تظهر الملك عبدالعزيز، وعددا من مرافقيه، وكتبت تعليقا على وكتب الصورة : ” الملك عبدالعزيز رحمه الله أثناء زيارته مشروع الخرج الزراعي في نهاية 1944م ” .