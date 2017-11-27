استئصال ولي العهد للإرهاب يتصدر عدد من الصحف

نايف السالم(صدى):

تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، عدد كبير صحف العالم في استئصال ” الإرهاب ” بشكل نهائي، وذلك بالتنسيق بين الدول الإسلامية من خلال ” التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ” ، مؤكدة أنه نجح في جمع 41 دولة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

وكان ولي العهد في العاصمة الرياض، قد افتتح أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والذي ينعقد تحت شعار ” متحالفون ضد الإرهاب ” .

وأوضحت الصحف، أنه في الماضي، استغل الإرهابيون افتقاد التنسيق للسفر والتسلل إلى البلدان الإسلامية، وما حدث مؤخرًا في شبه جزيرة سيناء المصرية أكبر دليل على ذلك، في إشارة إلى حادث الاعتداء الإرهابي على مسجد ” الروضة ” بالعريش، أثناء صلاة الجمعة الماضية والذى راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

يُذكر أن التحالف يتكون من 41 دولة هي: السعودية، وأفغانستان، والإمارات، والأردن، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، وبروناي، وبنجلاديش، وبنين، وبوركينا فاسو، وتركيا، وتشاد، وتوجو، وتونس، وجيبوتي، وساحل العاج، والسنغال.

وأيضا السودان، وسيراليون، والصومال، وسلطنة عمان، والجابون، وجامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وفلسطين، وجزر القمر، والكويت، وقطر، ولبنان، وليبيا، والمالديف، ومالي، وماليزيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، واليمن.

وتم تأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض لدعم العمليات العسكرية ضد ” الإرهاب ” ، وتنسيق الجهود ضد المتطرفين في العراق، وسوريا، وليبيا، ومصر، وأفغانستان.