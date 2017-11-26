الفوزان: عادات المجتمع تعوق تمكين المرأة

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى، إن الإحصائيات تشير إلى وجود 200 ألف أسرة سعودية تعولها امرأة، أي أن هناك حوالي مليون شخص في بلدنا تعولهم نساء ” .

وأضاف الفوزان، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية مساء الأحد، أن هناك عوائق في طريق تمكين المرأة من سوق العمل، لا ترتبط بالتنظيمات قدر ما ترتبط بعادات المجتمع وتقاليده ونظرته لعمل المرأة.