الفوزان: عادات المجتمع تعوق تمكين المرأة
قال الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى، إن الإحصائيات تشير إلى وجود 200 ألف أسرة سعودية تعولها امرأة، أي أن هناك حوالي مليون شخص في بلدنا تعولهم نساء ” .
وأضاف الفوزان، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية مساء الأحد، أن هناك عوائق في طريق تمكين المرأة من سوق العمل، لا ترتبط بالتنظيمات قدر ما ترتبط بعادات المجتمع وتقاليده ونظرته لعمل المرأة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22069 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه هههههههههههههههههه والله بعضهم عاجبنه الربخه في البيت والحرمه تكرف