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الفوزان: عادات المجتمع تعوق تمكين المرأة

الفوزان: عادات المجتمع تعوق تمكين المرأة
عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى، إن الإحصائيات تشير إلى وجود 200 ألف أسرة سعودية تعولها امرأة، أي أن هناك حوالي مليون شخص في بلدنا تعولهم نساء ” .

وأضاف الفوزان، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية مساء الأحد، أن هناك عوائق في طريق تمكين المرأة من سوق العمل، لا ترتبط بالتنظيمات قدر ما ترتبط بعادات المجتمع وتقاليده ونظرته لعمل المرأة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22069 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههه هههههههههههههههههه والله بعضهم عاجبنه الربخه في البيت والحرمه تكرف

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