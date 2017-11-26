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العمري: ” أراضٍ بيضاء ” كفيلة بحل أزمة الإسكان في المملكة

العمري: ” أراضٍ بيضاء ” كفيلة بحل أزمة الإسكان في المملكة
علي القحطاني(صدى):

أعلن الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، أن أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها ” أراضٍ بيضاء ” كفيلة بغلق باب أزمة الإسكان لنصف قرن مقبل .

وقال العمري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها ” أراض بيضاء ” بلغت حتى الآن نحو 64620 أرضاً بيضاء؛ حيث زودت العدل وزارة الإسكان ببيانات تلك الأراضي التي تنطبق عليها مواصفات الأراضي البيضاء.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5497 ] نشر منذ 2 ساعتين

نتمنى من دولتنا المباركة إزالة جميع الشبوك الفاسدة

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