العمري: ” أراضٍ بيضاء ” كفيلة بحل أزمة الإسكان في المملكة
أعلن الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، أن أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها ” أراضٍ بيضاء ” كفيلة بغلق باب أزمة الإسكان لنصف قرن مقبل .
وقال العمري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها ” أراض بيضاء ” بلغت حتى الآن نحو 64620 أرضاً بيضاء؛ حيث زودت العدل وزارة الإسكان ببيانات تلك الأراضي التي تنطبق عليها مواصفات الأراضي البيضاء.
الواقع[ عدد التعليقات: 5497 ] نشر منذ 2 ساعتين
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