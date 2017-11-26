العمري: ” أراضٍ بيضاء ” كفيلة بحل أزمة الإسكان في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلن الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، أن أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها ” أراضٍ بيضاء ” كفيلة بغلق باب أزمة الإسكان لنصف قرن مقبل .

وقال العمري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن أعداد قطع الأراضي التي صنفتها وزارة العدل على أنها ” أراض بيضاء ” بلغت حتى الآن نحو 64620 أرضاً بيضاء؛ حيث زودت العدل وزارة الإسكان ببيانات تلك الأراضي التي تنطبق عليها مواصفات الأراضي البيضاء.