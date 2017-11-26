حالة وفاة واصابتان جراء حادث دهس

نايف السالم(صدى):

تُوفي شخص وأُصِيبَ إثنان إثر حادث دهس، فجر يوم الاحد، شمال نفق السارية

وقال متحدث الهلال الأحمر في جدة عبدالله أحمد أبوزيد: ‘‘ إن غرفة العمليات تلقت بَلَاغَاً يفيد بوقوع حادث دهس متعدد الاصابات نتج عنه حالة وفاة واصابتان ‘‘ .

وأَضَافَ أبو زيد، أنه على الفور توجهت فِرْقَتَا إسْعَافٍ وفرقة استجابة متقدمة برفقة القائد الميداني فهد الطياري إلى موقع الحادث، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل حالة خطيرة إلى مستشفى الطبي الدولي واصابة متوسطة الى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.