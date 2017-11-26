بالفيديو.. محاولة رجل أسمر خطف طفلين داخل أحد الأحياء

نايف السالم(صدى):

انتشر عبد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بواسطة كاميرا مراقبه يظهر محاولة خطف طفلين من قبل أحد الأشخاص بواسطة سيارة في أحد أحياء المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو، رجل أسمر ممسك بيده ساطور، ارتجل من سيارته بعدما رأى طفلين يسيران بمفرديهما، وحاول خطف أحدهما إلا أن الطفلين فرا هاربين.