بالفيديو.. محاولة رجل أسمر خطف طفلين داخل أحد الأحياء
انتشر عبد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بواسطة كاميرا مراقبه يظهر محاولة خطف طفلين من قبل أحد الأشخاص بواسطة سيارة في أحد أحياء المملكة.
وأظهر مقطع الفيديو، رجل أسمر ممسك بيده ساطور، ارتجل من سيارته بعدما رأى طفلين يسيران بمفرديهما، وحاول خطف أحدهما إلا أن الطفلين فرا هاربين.
الواقع[ عدد التعليقات: 5497 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعيدو الأفارقة إلى دولهم والأحياء الشعبة تحتاج حصر وتفتيش ليل مع نهار وخلال فترة بسيطة سوف تختفي جميع الجرائم الأحياء الشعبية في الرياض تحتاج تطوير وتحويلها إلى أبراج سكنية فاخرة وطرق واسعة وحدائق وهناك شركات خليجية وعالمية متخصصة في الاستثمار في هذا المجال خاصة الشركات الإماراتية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38716 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصوا رقبته .. هذا من المفسدين باالأرض ,,
عبدالرحمن ..[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 2 ساعتين
لماذا لا تسمون الأمور بمسمياتها ؟ هذا رجل أسود وليس أسمر !
ذا[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين
بساطور نازل يترصد بيخطف له طفل الكلب لعنة الله عليه يجيبونه الامن ان شاء الله وياخذ جزاه هذا مايستحق الحياه
ذا[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين
شبع وسار معه سياره كان ياكل من الزباله بساطور نازل ويطارد الاطفال الخسيس الكلب يمسك قريب ان شاءالله
الحربي[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، المجرمين كثروا هالأيام وخصوصاً الأفارقة السود – لعنهم الله ، خطف وسرقات وبيع للخمور
وقتل ومعهم بقية مخلفات الحج والعمرة من هنود وبنقال وغيرهم من المتخلفين سواء على المستوى الإنساني
تعليمياً وفكريًّا أو مخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود .
بالنسبة للقضاء ، يجب العودة إلى الطريق الصحيح وتطبيق الأحكام الشرعية بحذافيرها على الوجه الصحيح
فمثل هؤلاء الذين يحاربون الله – عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب قتلهم فورًا ، القتلة والمختطفون
والمغتصبون ، وتطبيق حد (( الزنا واللواط)) بقتلهم، والتأكيد على قطع يد كل سارق وسارقة ، بعدها أبشروا
بالخير إن طعتوا الله – عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
مع وافر المحبة.
الشاعر[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
نطالب بتنفيذ اقسى العقوبات
هذا ترويع وافساد في الارض
واستهتار بالانظمة يجب عدم
التهاون والضرب بيد من حديد
وصاحب السيارة الذي دخل عليهم
اعتقد تنقصة الشجاعة