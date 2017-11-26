مركز صحي الصحنة يفعل اليوم العالمي للسكري

علي القحطاني(صدى):

افتتح مشرف القطاع الصحي بمحافظة الدلم الاستاذ ابراهيم المجلي المعرض الذي اقامة مركز صحي الصحنة التابع للقطاع،تحت إشراف مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ،بمناسبة اليوم العالمي للسكري.و أطلع على محتوياته التي تنوعت بين مطويات ونشرات طبيه تهدف للتعريف بالسكري وسبل الوقاية والعلاج. كما وفر المعرض خدمة فحص سكر الدم للزوار والمرضى.

و اكد المجلي حرص وزارة الصحة و الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على إقامة هذه الفعاليات التي تهدف لمجتمع خال من الامراض ، ورفع الوعي والثقافه الصحية، موضحا اهمية زيارة المرضى لهذه الفعاليات للوصول للهدف المنشود.