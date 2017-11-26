مانشستر سيتي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13

نواف السالم(صدى):

حافظ فريق مانشستر سيتي، التألق على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب مرور 13 جولة على انطلاق منافساته.

وجاء في مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، برصيد 37 نقطة، يليه فريق مانشستر يونايتد، برصيد 29 نقطة، ثم تشيلسي بـ26 نقطة، ويليه فريق أرسنال بـ25 نقطة.

ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فريق توتنهام هوتسبر، برصيد 24 نقطة، يليه ليفربول، بـ23 نقطة، ثم بيرنلي، في المركز السابع، بـ22 نقطة، يليه واتفورد برصيد 21 نقطة.

وفي المركزين التاسع والعاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جاءت أندية برايتون وساوثهامبتون، بـ16 نقطة، ثم هدرسفيلد تاون برصيد 15 نقطة، يليه كل من؛ ليستر سيتي، بورنموث ونيوكاسيل، بـ14 نقطة، ثم نيوكاسيل، بـ14 نقطة، وستوك سيتي برصيد 13 نقطة.

ويأتي فريق إيفرتون، في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، يليه ويست بروميتش بـ11 نقطة، ثم وستهام يونايتد، بـ10 نقاط، ثم سوانزي سيتي، برصيد 9 نقاط، ويتذيّل الترتيب فريق كريستال بالاس، بـ 8 نقاط فقط.