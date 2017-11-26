شاهد.. زيارة نجم ” لعبة العروش ” العالمي للمملكة

نورة الشهري(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور للنجم العالمي، جايسون موموا، الذي شارك في المسلسل الظاهرة ” لعبة العروش ” ، أثناء مشاركته في مهرجان ” كوميك كون ” المقام في العاصمة الرياض، ورصدت اللقطات عدد من المظاهر والعادات التي أعجبته، والتقط صورا مع معجبيه، وأيضًا برفقة المصارع العالمي المصري مادا عبدالحميد.

وأعرب موموا عن أعجابه بالكبسة والرز المطبوخ بالطريقة المحلية، موضحًا أنها جعلته يفقد الحركة كليا بسبب الشبع الذي شعر به ” والكبسة ” التي كبست عليه.

كما زار الممثل، الذي تعود أصوله إلى ” الغجر ” ، الثمامة، وأكد أنه تاه فيها وفي امتداداتها الواسعة الفسيحة، مبديا إعجابه الكبير بما رآه فيها من مناظر، واصفا إياها بـ ” المذهلة ” .