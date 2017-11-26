طلاب طب جامعة الإمام يبتكرون خرائط ذهنية لتسهيل ” الطب البشري “

حسين العلي(صدى):

قام 65 طالب طب من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بابتكار طرق حديثة وسهله في التنويع من السبل العلمية في استذكار الدروس وخاصة بما يتعلق بالطب حيث قام مجموعة من الطلاب منذ اكثر من عامين بإعداد برامج و طرق حديثة لاستذكار مقررات الطب .

و ذكر الدكتور وليد البكر المشرف على الطلاب في هذا البرنامج بان الطلاب كونوا مجموعات منذ اكثر من عامين لعمل طرق تسهيليه وجاذبة لمراجعة واستذكار مقررات كلية الطب والتي تسهل على الطالب دراسة المواد الطبية عن طريق الخرائط الذهنية وصور الامراض و المستحضرات الطبية وأيضا مقاطع للشرح تسهل على الطالب فهمها بطرق صوتيه واليوم انطلق المشروع الذي نال على اعجاب مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش وعميد كلية الطب الدكتور علي السلطان ، كما اطلع معالي مدير الجامعة في معرض مصغر على المنتجات العلمية التي قدموها الطلاب حيث يعد هذا المشروع اول مشروع طلابي ابداعي في المنهج العلمي والذي يصاغ بطريقة إبداعية جديده لتسهيل الدراسة في كلية الطب البشري .

وذكر طبيب الامتياز صالح الناجم أن الهدف من البرنامج هو تسهيل المعلومات الطبية لطلبة الطب بطرق مبسطة إبداعية وينقسم المشروع إلى عدة أقسام منها ( الجداول التعليمية، الخرائط الذهنية، البطاقات الاستذكارية، الرسومات التعليمية والاختصارات؛ وبناء عليه يتم التسهيل على الطالب والطالبة المصاعب التي تواجههم في كلية الطب و أن الفئة المستهدفة هم طلاب وطالبات الطب ، يذكر ان مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش دشن هذا المشروع بحضور عميد كلية الطب الدكتور علي السلطان و عميد عمادة التعليم و التعلم عن بعد الإلكتروني إضافة إلى رؤساء الأقسام والأعضاء المنظمين والمشاركين في هذا المشروع .

وأشار الناجم إلى أن هذا البرنامج يعد أول مشروع طلابي يهتم بتسهيل المعلومات الطبية في المملكة وتم إنشاء كتاب مبسط على يد مجموعة من الطلاب والطالبات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس؛ ليكون أول مرجع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لكلية الطب يشمل سلسلة من الأقسام: الباطنية، و الجراحة، و الأطفال، والنساء والولادة.