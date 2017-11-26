حرس الحدود تُنقذ هندي الجنسية في عرض البحر

حسن الجعفري(صدى):

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان، راكب هندي الجنسية بعد تعرضه لآلام في الصدر وضيق في التنفس أثناء تواجده بقاربه في عرض البحر.

وأكد الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان الرائد عامر الشهراني، أنه تم توجيه أقرب دورية بحرية من الموقع بعد الإبلاغ مباشرة، قامت بنقل المريض إلى مرسى مركز الحافة لتقديم الإسعافات الأولية ثم نقله إلى مستشفى الحياة الوطني بجازان لإجراء عملية قسطرة بالقلب، واستقرت حالته.

وأهاب ” الشهراني ” بجميع الإخوة الصيادين والمتنزهين الاتصال على هاتف حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب، متمنيًا السلامة للجميع.