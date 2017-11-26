” جامعة أم القرى ” تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي) للعام الدراسي 1439-1440هـ، اعتباراً من يوم الأحد 8 /3 /1439هـ، وحتى يوم الخميس 26 /3 /1438هـ، في الكليات والمعاهد التالية:

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

كلية العلوم التطبيقية.

كلية الدعوة وأصول الدين.

كلية العلوم الاجتماعية.

كلية التربية.

كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

كلية اللغة العربية وآدابها.

كلية الهندسة والعمارة الإسلامية.

كلية الدراسات القضائية والأنظمة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية.

المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الكلية الجامعية بالقنفذة.

علما بأن التقديم متاح لكل من:

معيدو ومحاضرو الجامعات السعودية ، باستثناء معيدي ومحاضري جامعة أم القرى فيكون قبولهم عن طريق تعبئة النموذج المخصص لهم.

المواطنون والمقيمون ، ممن حصلوا على الشهادة من جامعة سعودية أو من جامعة اخرى معترف بها ، ولن يتم قبول طلبات الطلبة المتوقع تخرجهم.

وأضافت الجامعة أنه يجب على جميع الراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعة أم القرى ضرورة الاطلاع والالتزام بشروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية.