ناقد رياضي: الهلال قادر على العودة للانتصارات

ماجد محمد(صدى):

أكد محمد الذايدي، الناقد الرياضي، أن فريق الهلال، قادر على العودة مجددًا إلى الانتصارات، بعد خسارته للقب دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ونشر الناقد الرياضي، صورتين لرئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، عبر حسابه الخاص على “ تويتر ” ، وعقد مقارنة بينهما من وجهة نظره، مؤكدًا أنه سينتظر ليرى ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وقال: “ الصورة الأولى بعد خسارة الدوري… ماذا حدث للهلال بعدها حقق الدوري بأرقام قياسية وختم الموسم بخماسية…؟! الصورة الثانية بعد خسارة الآسيوية ننتظر ماذا سيحدث بعدها…؟! من نظرة الرجال…..! ” .