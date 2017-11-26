” الاتحاد ” يتدارك تهديد الفيفا بسبب ماركينهو

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حمد الصنيع، اليوم الأحد، أن النادي تدارك تهديد لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القديم ” فيفا ” بإيقاع عقوبة انضباطية على النادي بطلب من المحترف البرازيلي أنطونيو ماركينهو من خلال إرسال دفعة مالية من مستحقاته المتأخرة وجدولة بقية المبلغ.

وكانت الفيفا ألزم نادي الاتحاد بدفع 1.5 مليون يورو تمثل رواتب 7 أشهر، تعويضًا ماليًا بسبب ما تعرض له من تأخير في مرتبات ماركينهو الشهرية.

يُذكر أن اللاعب ماركينهو ترك نادي الاتحاد في منتصف الموسم بسبب ما تعرض له من تأخير في مرتباته الشهرية، وعاد بعد ذلك إلى جدة مرتديًا قميص الأهلي في فترة قصيرة لمدة 6 أشهر.