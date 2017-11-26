تغريدة وليد الفراج تثير غضب واستهجان نشطاء مواقع التواصل

طلال الغامدي(صدى):

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عقب نشر الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج ” أكشن يا دوري ” صورة له وقد بدا عليه الشَّيب مكتوبًا عليها: ” خروج الهلال من الآسيوية للمرة الـ 70 ” معلقًا عليها: ” موسم 2050 أكشن يا دوري ” ، في إشارة ساخرة منه إلى أن استمرار خسارة الهلال للبطولات الآسيوية حتى عام 2050، وهو ما أثار استياء الكثير من متابعيه.

وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تغريدته التي مدح فيها الهلال وأداءه خلال مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمس السبت (25/11/2017) رغم خسارته أمام منافسه الياباني، وهو ما أثار غضب واستهجان نشطاء التواصل الاجتماعي.

وكان فريق ” الهلال ” السعودي تعرض للهزيمة أمام نظيره الياباني، نادي ” أوراوا ” ، بهدف مقابل لا شيء، ليتوج الأخير بلقب ” دوري بطل آسيا 2017 ” .