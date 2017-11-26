بدء أعمال جلسات المؤتمر الإسلامي لمسلمي آسيان الأول ” أمة وسطا “

سعيد العجل(صدى):

بدأت أعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول أمة وسطاً، اليوم الأحد، بالعاصمة الماليزية كولالمبور، الذي تنظمه المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ودشن رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الاول ” أمة وسطا ” الاستاذ عبدالله بن مدلج المدلج حساب المؤتمر الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

هذا وقد بدأ الحساب في تغطية فورية لفعاليات المؤتمر وورش العمل المصاحبة له بالإضافة إلى تقديم بث مباشر لجلساته عبر رابط الحساب من هنا ، داعياً رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة منه إيجابيا .

ويشار أن المؤتمر حظي بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة بدول آسيان وجنوب آسيا شرق، ووسائل الإعلام السعودية حيث شارك فيه حوالي ١٢٠٠ مابين عالم ومفكر وطالب علم وداعية، بهدف تعزيز مبدأ الوسطية والأعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب .

الجدير بالذكر أن مؤتمر ” أمة وسطا ” جاء بتنظيم من وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد وعدة جهات ماليزية ويهدف إلى تبيان حقيقة الإسلام وسماحته بعيداً عن التطرف والإرهاب.