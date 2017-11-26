شاب يقيم علاقة غير شرعية مع قاصر عقب خداعها بالزواج

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على خداع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً ، وأقام معها علاقة غير شرعية أنتهت بالحمل داخل شقته عقب تقديم الوعود لها بالتقدم لخطبتها والزواج منها .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شعرت الفتاة القاصر بالاعياء ، فذهبت بها والدتها الى الطبيب للكشف عليها ، فسمعت ما كانت لا تتوقعة ، حيث اخبرها الطبيب ” مبروك بنتك حامل ” ما اصاب الام بحالة ذهول وصدمة وكادت ان تفتك بابنتها ولكن الاخيرة اكدت لها ان احد الشباب خدعها ووعدها بالزواج .

على الفور تقدمت الام والفتاة ببلاغ لقسم شرطة منطقة الهرم المصرية ، تتهم فيه الفتاة شابا بأنه أفقدها عذريتها بعدما استدرجها إلى شقته ، وأوضحت الفتاة فى أقوالها إنها تعرفت على شاب منذ فترة، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وأنه أخبرها باعتزامه التقدم لخطبتها خلال الفترة القادمة،وتابعت انها توجهت إلى شقته 4 مرات، مارسا خلالها الجنس ، واشارت الى أنها شعرت بحالة إعياء شديدة خلال الأيام الماضية، مما دفع والدتها لعرضها على طبيب، فكانت المفاجأة بانها حامل.وقدمت الفتاة، بيانات الشاب ومكان سكنه ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري ضبط الشاب للتحقيق معه .