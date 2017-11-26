شاب يقيم علاقة غير شرعية مع قاصر عقب خداعها بالزواج
أقدم شاب مصري على خداع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً ، وأقام معها علاقة غير شرعية أنتهت بالحمل داخل شقته عقب تقديم الوعود لها بالتقدم لخطبتها والزواج منها .
وتعود تفاصيل الواقعة عندما شعرت الفتاة القاصر بالاعياء ، فذهبت بها والدتها الى الطبيب للكشف عليها ، فسمعت ما كانت لا تتوقعة ، حيث اخبرها الطبيب ” مبروك بنتك حامل ” ما اصاب الام بحالة ذهول وصدمة وكادت ان تفتك بابنتها ولكن الاخيرة اكدت لها ان احد الشباب خدعها ووعدها بالزواج .
على الفور تقدمت الام والفتاة ببلاغ لقسم شرطة منطقة الهرم المصرية ، تتهم فيه الفتاة شابا بأنه أفقدها عذريتها بعدما استدرجها إلى شقته ، وأوضحت الفتاة فى أقوالها إنها تعرفت على شاب منذ فترة، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وأنه أخبرها باعتزامه التقدم لخطبتها خلال الفترة القادمة،وتابعت انها توجهت إلى شقته 4 مرات، مارسا خلالها الجنس ، واشارت الى أنها شعرت بحالة إعياء شديدة خلال الأيام الماضية، مما دفع والدتها لعرضها على طبيب، فكانت المفاجأة بانها حامل.وقدمت الفتاة، بيانات الشاب ومكان سكنه ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري ضبط الشاب للتحقيق معه .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22063 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي نتيجة اكل الطعميه مع شحيبر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38705 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي نتيجة مايسمونه الحريه والتحرر ,, يحر الحِرْ ولياتحرحر صارن ينوعرن ,,
,, غرربي وعدني ,, هاالحكي ماينفع ,,
,, نسأل الله الستر والسلامه في الدنيا والآخره ,, آمين ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15497 ] نشر منذ 44 دقيقة
ما عاد ينفع الكلام لا تعليق !
الحمد لله اللي عافانا بس 😐