محلل سياسي يشن هجومًا ناريًا على قطر لهذا السبب

طلال الضوي(صدى):

شن المحلل السياسي، إبراهيم آل مرعي، اليوم الأحد، هجومًا حادًا على دولة قطر، تزامنًا مع انطلاق فعاليات أول اجتماع للتحالف الإسلامي العسكري، بالرياض.

وقال ” آل مرعي ” في تغريده عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بطبيعة الحال لم تدع (قطر) وهي عضو لحضور اجتماع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ” ، مضيفًا: ” لا يمكن أن تكون راعيًا للإرهاب وتدعى لمنظومة إقليمية مهمتها محاربة الإرهاب ” .

وفي سياق أخر غرد ” آل مرعي ” : ” يهدف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أينما كان، وأما اليمن فلها بعد الله تحالف عربي اسلامي قدم ابناءه، وبذل الغالي والنفيس لتعود اليمن إلى محيطها العربي آمنة ومستقرة، ولن يتوقف التحالف حتى يحقق أهدافه مهما كان الثمن ” .