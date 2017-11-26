طالبة تروي تفاصيل اغتصابها على يد خطيبها وصديقه

القاهرة(صدى):

روت فتاة مصرية، تفاصيل اغتصابها على يد خطيبها الميكانيكي، وصديقه في دار السلام أحد أحياء القاهرة.

وقالت الضحية آلاء، إنها تعرفت على جمال الميكانيكي، منذ 3 سنوات، الذي تقدم لخطبتها أكثر من مرة، ونجح في قراءة الفاتحة مع أهلها، لكنها اكتشفت ولعه بالسيدات فقررت فسخ الخطبة.

وأضافت أن خطيبها، اتفق مع صديقه على استدراجها إلى محل عمله بالورشة، فأرسل صديقه لها متحججا برغبته في عودة المياه لمجاريها، مؤكدا أنه على فراش المرض ويريد رؤيتها، لتفاجأ برؤيته في الورشة بكامل صحته، وعندما سألته عن مرضه، ضربها، وطلب منها أن تخلع ملابسها وأن يصورها عارية لكي يرسل صورها لكل عريس يتقدم لخطبتها.