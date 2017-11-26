المعلمة فاطمة: طُردت من المدرسة بعد 11 عام.. و ” العمل ” ترد: نلاحق الفساد

علي القحطاني(صدى):

ناشدت إحدى المعلمات التي تم فصلها من المدارس الأهلية محل عملها، اليوم الأحد، وزارة العمل بالنظر إلى حال المعلمات الذين صدر بحقهن قرارات فصل تعسفية بعد سنوات خدمة طويلة دون الحصول على حقوقهن، لافته إلى أنه تم فصلها من عملها بعد 11 عام من الخدمة.

وقالت المعلمة ” فاطمة ” خلال لقاء لها ببرنامج ” معالي المواطن ” إن الوزارة بلغت المعلمات منذ فترة عن إغلاق 5 مدارس ومقاضاتهم، ولكنه حتى الآن لم يحدث شيء.

وأكدت ” فاطمة ” على وجود 1000 متضررة من قرارات الفصل، مشيره إلى أنه عند التوجه لمكاتب العمل لتقديم الشكاوى ومتابعتها يتم تخويفهن، معلقين ” ما راح يصير شي.. هذه المدارس لها نفوذ ” .

ووجهت ” فاطمة ” رسالة لوزاة العمل على الهواء، قائله ” ممكن تعلنوا عن إغلاق المدارس حتى نحس بوجود موقف ايجابي من الوزارة ” .

ومن جانبه أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، خلال مداخلة هاتفية له بنفس البرنامج، أن الوزارة لا تستطيع إغلاق المدارس ولكن تعمل على إغلاق النظام المتسبب في فصل المعلمات.

وأوضح ” أبا الخيل ” أنه سيتم ملاحقة هذه المدارس قانونيًا وضبط المخالفات والفساد بها، مطالبًا المعلمة فاطمة بالإدلاء باسم مكتب العمل والموظف الذي يقوم بترهيب المعلمات وسيتم معاقبته ” .