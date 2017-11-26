مارادونا يتهم ابنته جيانينا بالسرقة

ماجد محمد(صدى):

اتهم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، عائلته (زوجته السابقة وابنتيه) بسرقة 4.5 مليون دولار منه، مطالباً بسجن ابنته جيانينا لمشاركتها في ” مؤامرة ” لسرقته.

وقال نجم برشلونة السابق إن عائلته قامت بتحويل المبالغ المسروقة إلى حسابات في الأوروغواي، كما قاموا بشراء عقارات في الولايات المتحدة باستخدام تلك الأموال.

واتهم محامي مارادونا ابنته جيانينا بنقل الأموال بمساعدة ابنها إلى الأوروغواي، وقال إنها كانت هناك في شهر أغسطس الماضي. وأضاف في ضوء ذلك لا يوجد حل سوى احتجاز جيانينا.