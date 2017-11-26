 “مدير تعليم ألمع ” يشارك في ملتقى شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع

سعيد العجل(صدى):

شارك سعادة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان يرافقه كلاً من رئيس وحدة ارتقاء الأستاذ ناصر بن محمد جبلي ومديرة وحدة الشراكة الأستاذة سامية بنت ناجم القرني يوم الأحد في فعاليات ملتقى شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع المقام بمدينة الرياض في الثامن والتاسع من ربيع الأول

وفي مُستهل فعاليات الملتقى ذكر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الوزارة تعمل على تحول استراتيجي لرفع نوعية وكفاءة التعليم في المملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030 ساعية إلى زيادة مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية وزيادة نسبة الطلاب المشاركين في أنشطة أندية الحي وزيادة نسبة المدارس التي يوجد فيها مجالس نشطة لأولياء الأمور .

وعلى هامش الملتقى أشار مدير التعليم إلى أن نجاح الشراكة مابين المدرسه والأسرة والمجتمع لابد أن يكون من خلال جميع روافد المجتمع من إعلام ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية لتدعم هذه الشراكه وتساندها لنرتقي بمستويات أبنائنا وبناتنا.

الجدير بالذكر أن ملتقى شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع الثاني سيتضمن العديد من الأوراق العلمية المحلية والعالمية؛ حيث يضم الملتقى متحدثين من كوريا الجنوبية واليابان وقبرص، إضافة إلى متحدثين من جهات محلية كوزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة الأميرة نورة وهيئة تقويم التعليم والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ، وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.