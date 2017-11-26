بعد أن كان متأخرًا بهدفين.. إشبيليه يحقق فوزًا مثيرًا على فياريال

ماجد محمد(صدى):

استطاع فريق إشبيلية، اليوم الأحد، تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره، فياريال ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ” لا سيراميكا ” ، في إطار الجولة الـ13 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم .

أحرز الهدف الأول لـ فياريال، الكونغولي سيدريك باكامبو في الدقيقة 19، بينما أحرز الكولومبي كارلوس باكا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وشهدت الدقيقة 56 عودة إشبيلية إلى أجواء المباراة مرة أخرى، بإحراز الهدف الأول برأس المدافع الفرنسي كليمينت لونجليه، وبعدها بدقيقتين أحرز فرانكو فاسكيز الهدف الثاني، وحسمت ركلة جزاء المباراة في الدقيقة 78؛ ليحتل إشبيليه بهذه النتيجة المركز الخامسبرصيد 25 نقطة.