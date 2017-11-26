بالمواعيد.. ” الصحة ” توفر خدمة تطعيم الإنفلونزا بالمنازل

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو مكان تواجدهم، عبر خدمة ” تطعيم ” .

وأكدت الوزارة أن خدمة ” تطعيم ” تشمل عددًا من المدن في المملكة هي ” الرياض، وجدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، جازان، أبها، حائل، تبوك، والمدينة المنورة ” ؛ سعيًا لتغطية أكبر عدد من المدن والمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستبدأ عملها ابتداءً من الثلاثاء القادم 28 نوفمبر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر، من الساعة الـ4 عصرًا إلى الساعة الـ10 مساءً، بالتعاون مع شركة كريم عن طريق طلب الخمدمة من خلال تطبيق ” كريم ” .

يُذكر أن الوزارة أهابت المواطنين من قبل بالتوجه للحصول على التطعيم من مراكز الخدمة الأولية، موضحه أن الفئات الأكثر عُرضة للإنفلونزا تشمل ” الفئة العمرية ما بين 6 أشهر و 9 سنوات، والفئة العمرية لمن هم فوق 60 عاماً، ومرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى السيدات الحوامل.