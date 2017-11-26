نوماك بالشقيق والشعيبة تعلن 13 وظيفة هندسية وفنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد (13) وظيفة هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من الشقيق، والشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة

1- فني صيانة معدات (الشقيق): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

2- مشغل معدات (وظيفتين/ الشقيق): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في الهندسة.

3- كيميائي (الشقيق): درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، ويفضل درجة الماجستير.

4- مشرف مناوب (عدد 3 وظائف/ الشقيق): الدرجة الجامعية في الهندسة.

5- مهندس تخطيط (الشقيق): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، أو أدوات التكنولوجيا)، ويفضل درجة الماجستير.

6- مشرف صيانة (الشعيبة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الإلكترونية).

7- مشغل محلي (عدد 4 وظائف/ الشعيبة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).