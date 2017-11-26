الدفاع المدني يخمد حريقا بسوق شعبي سودة عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني ابها صباح اليوم الاحد ١٤٣٩/٣/٨ بلاغا عن وقوع حريق بالسوق الشعبي بمنتزه السوده لعدد ثلاث محلات والبسطات المقابلة للمواقع المحترقه حيث كلنت تحتوي على ” ادوات خردوات واقمشة وكماليات ” .

وباشرت فرق الدفاع المدني الحالة وتم اخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ولم يصاحب الحادث اي اصابات ولله الحمد ويعود السبب من خلال المعاينة والتحقيق الاولي الى التماس كهربائي بالموقع .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني لمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي.