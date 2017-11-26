غدا.. ” الأخضر ” و ” عزت ” ينافسان على جوائز أفضل العرب

طلال الغامدي(صدى):

تنافس رياضة المملكة، على جائزتين، في الحفل السنوي الذي يقام غدا الإثنين، في مراكش، حيث يشارك الأخضر في مسابقة أفضل منتخب عربي، كما ينافس عادل عزت رئيس اتحاد الكرة على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في المجال الرياضي.

وذكر الاتحاد في بيان له عبر حساب الاتحاد الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأحد ” يقام يوم غدٍ الاثنين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الحفل السنوي لجائزة أفضل العرب في دورتها الثانية والتي ينافس فيها عدد من المؤسسات العربية المستقلة، إلى جانب رؤوساء تنفيذيين وملاك شركات ومبدعين في أكثر من مجال.