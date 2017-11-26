الأربعاء.. أمير عسير يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد

محمد بن طحيطح (صدى):

يعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رئيس هيئة جائزة الملك خالد يوم الأربعاء المقبل مؤتمراً صحافياً يعلن من خلاله أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد للعام 2017م و ذلك بمكتب سموه بمقر الإمارة بمنطقة عسير .

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي بالإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت أن سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، رئيس مجلس جائزة الملك خالد سيعلن خلال المؤتمر الصحفي أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام في فروعها الثلاثة شركاء التنمية ، و التميز للمنظمات غير الربحية ، والتنافسية المسؤولة .

مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة الجهات الإعلامية ” المرئية والمسموعة والمقروءة ” ، بالمنطقة على حضور المؤتمر وتغطيته إعلامياً بالشكل الذي يليق بالجائزة .