بالصور.. أفضل ما رأته ” الفتاة الطائرة ” في 196 دولة

نورة الشهري(صدى):

نجحت ” كاسي دي بيكول ” تبلغ من العمر 27 عاما، والتى لقبت بالفتاة الطائرة في تحقيق حلمها وسجلت رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، الأول يتعلق بكونها أول امرأة تسافر إلى كل الدول ذات السيادة بالعالم والثاني يتعلق بزيارتها لـ 196 دولة في 18 شهرًا و26 يومًا فقط في حين كان نصيب الرحالين السعوديين مثل عبدالله الجمعة وصل إلى 80 دولة والرحالة الخليفي وصل إلى 130 دولة والشيخ العبودي وصل إلى 160 دولة.

وتابع موقع الاستكشاف العالمي ” بلاي جرواند ” الرحالة الأمريكية وهي من ولاية كونيتيكت وروت اللحظات التي عاشتها في كل دولة في مشروع ” اكسبيديشن 196 ” وذكرت أهم ما رأت في 10 بلدان في العالم و التي تركت لديها أقوى الانطباعات.

الولايات المتحدة الامريكية

تقول ” كاسي ” : على الجميع أن يجربوا خريف نيو إنجلاند. مؤكدة أنه كلما سافرت أكثر زاد تعلقك بوطنك أكثر واصفة الوطن بقولها إنه الدفء حيث العائلة والأمان، وكل شيء أعرفه ومعتادة عليه، حيث الطبيعة الغنية التي أحبها إنها العالم كله الولايات المتحدة الأمريكية.

كوستاريكا

تصفها ” كاسي ” بأنها الصيغة السحرية للسعادة وتقول وجدت القرود والفاكهة الطازجة والموسيقى الرائعة والبراكين ولا شيء بعدها في العالم.

البيرو

تتحدث ” كاسي ” عن القلعة الضائعة التي بنيت من قبل شعب الانكا وتقول قضيت بعض الوقت في بيرو عشت مع ذكريات جميلة من الطبيعة الخلابة وعجزة الانكا.

تونس

إنها تونس الدولة التي تعطيك ثقافة شمال إفريقيا مع شعور الشرق الأوسط وكمية هائلة من التاريخ الأثري. وتنصح السياح بالذهاب إلى بلدة سيدي بوسعيد على بعد 20 كيلومترًا من تونس العاصمة.

سلطنة عمان

إذا أردت العيش بسعادة فاعزل نفسك عن العالم؛ حيث يمكنك أن تزج بنفسك في الصحراء والجبال؛ فاذهب إلى عمان حتى تتعلم من السكان المحليين الذين يعيشون في الجبال. إنه نمط حياة مختلف تمامًا.

باكستان

تشير ” كاسي ” إلى الباكستان بقولها أحب هذا البلد لأنه بلد يمنحك شعورًا حقيقيًا بالصفاء بسبب الثقافة الأسيوية الأصيلة والطعام الرائع .

جزيرة فانواتو

تقول كاسي إن هذه الجنة الخلابة أكثر مكان أحببته لقد استمتعت بعملية صنع مشروب الكافا وهو مشروب مبهج يروي العطش ومقابلة أشخاص من أروع الناس.

المالديف

تصفها ” كاسي ” أنها خيار جيد جدًا للسياحة، حيث يمكنك أن ترى المياه الزرقاء والرمال البيضاء، وأكثر المرتفعات الرملية روعةً في العالم.

بوتان

تذكر ” كاسي أنها زارت جبال الهيمالايا وتوضح أن هناك من يقولون إنها أسعد بلد في العالم وتصف كاسي الرحلة بأنها رحلة أحلام في السحب المنخفضة.

منغوليا

تؤكد ” كاسي ” أن منغوليا من أكثر دول العالم جفافا، مما مكنها من الغوص بعيدًا في الصحراء ، وركوب الخيول.