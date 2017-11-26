فضيحة.. ميلشيا الحوثي تعين أحد قتلاهم في جامعة صنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة رسمية، صادرة عن فوزي الصغير، رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل ميلشيات الحوثي، تتضمن تعيين أحد قتلى الميليشيات في وظيفة أستاذ مساعد في مركز التعليم عن بعد بالجامعة.

وكشفت الوثيقة، التي صدرت بتاريخ 27 مارس 2017م، أنه تم تعيين الدكتور عفيف عبدالله الرميمة بوظيفة أستاذ مساعد في مركز التعليم عن بعد، رغم مرور أكثر من عامين على مصرعه وهو يقاتل في صفوف الحوثيين ضد الشرعية اليمنية، في تعز جنوب غربي اليمن.

جدير بالذكر الرميمة قتل بمعارك مع قوات الجيش الوطني بتعز في 16 أغسطس 2015 وتم الإعلان عن ذلك في حينه ونعاه الحوثيون.