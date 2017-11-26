العلماء يحذرون من تكنولوجيا الروبوتات المتطورة

أوتاوا(صدى):

وجه العلماء المتخصصون في مجال الذكاء الصناعي، أن التكنولوجيا تقدمت إلى النقطة التي سنرى فيها قريبا الأسلحة الفتاكة التي يمكن أن تصدر قرارا بالقتل دونما أدنى سيطرة من بشر.

وأفاد مقال للكاتبة جين غيرسون بصحيفة ” National Post ” الكندية بعنوان ” الروبوتات القاتلة احتمال نشوب حرب جديدة ” ، حرب من الممكن أن تستهدف بشكل انتقائي وتذبح شعوبا بأسرها بتكلفة قليلة.

وكشف بعض العلماء، شعورهم بالقلق الشديد إزاء الاحتمالات بعيدة المدى، لدرجة أنهم تكاتفوا معا لإطلاق حملة ” أوقفوا الروبوت القاتل ” ، فيما يأمل القائمون على الحملة في وضع بروتوكول جديد، بالاتفاقية الخاصة ببعض الأسلحة التقليدية في الأمم المتحدة، يكرس حاجة البشر إلى التحكم في مفاتيح القتل (الروبوت القاتل).