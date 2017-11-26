باحث يكشف فضائح صيدليات المملكة
قال الدكتور فهد الحضيري، عالم الأبحاث الطبية في مجال المسرطنات، إنه حصل على عدد من الصور، تؤكد غش بعض الصيدليات في المملكة، حيث تبيع بعض الأدوية بأسعار أعلى بكثير من سعرها الحقيقي.
وقال الحضيري في تغريدة له على صفحته بـ ” تويتر ” ، ” للأسف وصلتني عشرات الصور تؤكد الجشع والمغالاة بالأسعار لدى صيدلياتنا مقارنة بالأسعار العالمية ” .
X[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة
وخاصة صيدلية النهدي اسعارهم متلاعبة
العدناني[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 46 دقيقة
المضاد الحيوي العادي اموكسيلين في اليمن قيمته مع ظروف الحرب والغلاء وسرقة الحوثيين ما يعادل ريالين وهنا ممكن ب 17 ريال
ابرة الفولترين هن ب 16 ريال وفي اليمن بما يعادل ريال ونص
مضاد سبروفلوكساسين هنا بخمسين ريال وفي اليمن بما يعادل خمسة الى ستة ريال ونصف
هذي مقارنة بين اسعار الدواء بين السعودية واليمن
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6205 ] نشر منذ 26 دقيقة
معك حق يادكتور😊اغلب الصيدليات عندنااسعارهم مبالغ فيها😁😈😊👍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38706 ] نشر منذ 16 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,