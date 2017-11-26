باحث يكشف فضائح صيدليات المملكة

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور فهد الحضيري، عالم الأبحاث الطبية في مجال المسرطنات، إنه حصل على عدد من الصور، تؤكد غش بعض الصيدليات في المملكة، حيث تبيع بعض الأدوية بأسعار أعلى بكثير من سعرها الحقيقي.

وقال الحضيري في تغريدة له على صفحته بـ ” تويتر ” ، ” للأسف وصلتني عشرات الصور تؤكد الجشع والمغالاة بالأسعار لدى صيدلياتنا مقارنة بالأسعار العالمية ” .