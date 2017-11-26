” وافي ” يصدر رخص التسويق والعرض لمشاريع البيع

علي القحطاني(صدى):

يشهد برنامج البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” ، إضافة جديدة لخدماته حيث سيصدر رخص التسويق والعرض لمشاريع البيع على الخارطة داخل المملكة وخارجها إلكترونياً.

وتمكن الخدمة المطورين والمسوقين العقاريين من طلب الرخص عبر منصة موحدة دون الحاجة لمراجعة فروع وزارة الإسكان.

وتهدف منصة ” وافي ” إلى تسهيل وتقليص وقت المستفيدين، كما تمكن المطورين العقاريين أو المسوقين من رفع الوثائق اللازمة، وسداد الرسوم عن طريق نظام “ سداد ” ، حيث يتم مراجعة الطلب كاملاً من قبل البرنامج وبعد ذلك يمكن للمستفيد طباعة الترخيص بعد الموافقة عليه واستخدامه بشكل مباشر.

يذكر أن برنامج ” وافي ” للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية -تجارية – استثمارية – مكتبية -خدمية – صناعية – سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.