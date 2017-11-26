ضاحي خلفان: قطر تحارب التجمع الإسلامي وتسعى للإرهاب

دبي(صدى):

علق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي السابق ، اليوم الاحد، على أول اجتماع للتحالف الإسلامي العسكري، الذي افتتحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم.

وهاجم ” خلفان ” في تعليقه دويلة قطر قائلًا: ” قطر تحارب التجمع الإسلامي لمحاربة الإرهاب ومصيرها في هذا التوجة إيران صناعة الارهاب ” .

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه اليوم في كلمته الافتتاحية، عددًا من الرسائل النارية إلى الدول الداعمة للإرهاب؛ مؤكدًا أن قضية الإرهاب انتهت بالإعلان عن التحالف الإسلامي العسكري.