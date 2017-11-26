ضاحي خلفان: قطر تحارب التجمع الإسلامي وتسعى للإرهاب
علق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي السابق ، اليوم الاحد، على أول اجتماع للتحالف الإسلامي العسكري، الذي افتتحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم.
وهاجم ” خلفان ” في تعليقه دويلة قطر قائلًا: ” قطر تحارب التجمع الإسلامي لمحاربة الإرهاب ومصيرها في هذا التوجة إيران صناعة الارهاب ” .
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه اليوم في كلمته الافتتاحية، عددًا من الرسائل النارية إلى الدول الداعمة للإرهاب؛ مؤكدًا أن قضية الإرهاب انتهت بالإعلان عن التحالف الإسلامي العسكري.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38705 ] نشر منذ 59 دقيقة
دويلة يتيم المجد تصرخ وتنابح لأن المِكوا الحامي وصل مؤخرتها ،،
,, صراخها من عدمه سيان ,,