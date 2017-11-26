” السقوط لا يليق بك ” .. هكذا دعم جمهور الهلال ” خربين “

طلال الغامدي(صدى):

وجه جمهور الهلال، لليوم الثاني على التوالي، رسائل الدعم والشكر إلى اللاعب عمر خربين، عقب خسارة فريقه لدوري أبطال أسيا أمس السبت.

وكان الجمهور الهلالي أكد أمس على فخرهم بأداء فريقهم، على مدار بطولة دوري أبطال أسيا، مطالبين باستقبالهم في المطار عند عودتهم استقبال بطولي.

واستمرت حملات الدعم للاعب الهلالي ” خربين ” ، لليوم الأحد، عبر منصة ” تويتر ” ، حيث دشن النشطاء هاشتاج ” معك ياخربين ” ، والذي شهد العديد من التغريدات المشجعة لـ ” خربين ” .

الأفضل بالقارة

ووجه بن زايد رسالة أخرى لـ ” خرابين ” قائلًا: ” نجوم اضاعوا فرص لاتضيع واضاعوا بطولات كأس العالم ، وماتعرض له خربين لايرضي كل عاشق هلالي خربين الأفضل بالقارة لاتحاربوه ادعموه وباذن الله يحقق مانصبوا إليه ، مازال عمره 24 ومع ذلك هو افضل لاعب بآسيا مع جلب مهاجم صندوق هدّاف سترون جوهرة عظيمة اسمها خربين ” .

السقوط لا يليق بك

وأضاف تركي بن مشعل: ” انهض فالسقوط لا يليق بك ياشهم، فعلت كل شيء وبرهنت قوتك بالهداف للنسخه ، كنت مميز ولازلت الأميز بأعيينا ، المجد ينتظرك يابطل ” .

كلنا نثق بك

وتابع نايف: ” كانت هذه أقسى خسارة تعرّضت لها! فأنت أجمل فوز قد كسبناه

كنا بحاجة لك، وقد أتيت.. فلا تنكسر مبكرًا، لا زلنا نحتاجك ونعول عليك كثيرًا، كلنا نثق بك ونؤمن بقدراتك وإمكانياتك ” .

أنت الأميز

كما قال ” Radoy ” أحد النشطاء عبر الهاشتاج: ” أرفع رأسك ، أنت الأميز، وتأكد أن الأزمات تصنع الرجال وترفع الهامات ” .

القادم أجمل

وغرد عبد العزيز: ” هداف البطولة ماجاء من فراغ قدمت مستوى وتستحق هالمكان بالهلال، بطولة وراحت بخيرها وشرها القادم أجمل يا عمر ” .