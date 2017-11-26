الاتحاد الآسيوي يحدد الملاعب المحايدة ببطولات الموسم الجديد

نواف السالم(صدى):

يعلن المكتب التنفيذي بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، بعد غد الثلاثاء، الخطوات الرسمية المعتمدة لحل أزمة الملاعب المحايدة بالبطولات الآسيوية للعام المقبل.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي اجتمعت أمس الجمعة بالعاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة القطري سعود المهندي، وقدمت توصياتها للمكتب التنفيذي، والتي تضمنت قيام الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تتأثر بقرارات حظر السفر، بالتواصل مع حكوماتها من أجل السماح لفرق كرة القدم بالحصول على استثناء من هذه القرارات.