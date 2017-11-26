الخلاف بين إيفانكا و ” تريلسون ” على أشُدَه.. انقسام جديد في البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

يظهر الخلاف بشكل واضح بين وزير خارجية أمريكا ريكس تيلرسون، وابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب، كان أخرها عندما رفض الوزير إرسال كبار دبلوماسييه للمشاركة في منتدى كبير في الهند؛ بسبب ترؤس إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي الوفدَ الأمريكي.

وكشفت قناة ” CNN ” الأمريكية، أن تريلسون لا يسمح لأحد يشغل منصبًا أعلى من نائب مساعد الوزير أنّ يشارك في الفعالية المرتقبة، وأصر تيلرسون وكبار موظفيه على أن يتم التنسيق معهم حول كل ما يتعلق بالسفر، حتى أدقّ التفاصيل.

وأوضحت القناة، أن هناك صدع جديد بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن قرار تيلرسون ناجم عن موقفه السلبي من إيفانكا وعزوفه عن دعم مهمتها في القمة العالمية لريادة الأعمال المزمع عقده الأسبوع المقبل ” .

وأشارت الـ ” CNN ” ، إلى أن ” تيلرسون، الذي من المفترض أن يكون هو رئيس الدبلوماسية الأمريكية، لا تعجبه حقيقة أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير يقفزان من فوق رأسه منذ فترة طويلة ” .