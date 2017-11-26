أمن بيشه يلقي القبض علي إفريقي قتل آخر

محمد بن طحيطح (صدى):

نجحت الجهات الأمنية في محافظة بيشة، بإشراف ومتابعة مباشرة من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، في القبض على إفريقي قتل آخر يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة بيشه تلقت بلاغًا يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٣/٤ بوجود شخص متوفى، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفق المختصين ووجد شخص إفريقي الجنسية متوفى اثر تعرضه لجروح وسحجات على جسده مما تسبب في وفاته.

وتابع: أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة عن ضبط المتهم من الجنسية الإفريقية في العقد الثالث من العمر – وقد جرى إيداعه التوقيف ، وإكمال إجراءات الاستدلال الأولية وصدق اعترافه شرعا وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص .