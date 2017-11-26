فوز صعب لآرسنال على بيرنلي.. وساوثهامبيتون يحقق فوزه الأول في الدوري

نواف السالم(صدى):

استطاع فريق آرسنال، الفوز على فريق بيرنلي بهدف مقابل لا شيء في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة 13 من الدورس الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل سانشيز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليرتفع رصيد آرسنال إلى 25 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز 7.

ومن جهة أخرى، حقق ساوثهامبتون انتصاره الأول في البطولة، بعد غياب دام أكثر من شهر، عقب فوزه المستحق 4-1 على ضيفه إيفرتون، ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 10، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 12 نقطة في المركز 16.

وسجل دوسان تاديتش الهدف الأول لمصلحة ساوثهامبتون في الدقيقة 18، وتعادل جيلفي سيغوردسون لإيفرتون في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أضاف تشارلي أوستن الهدفين الثاني والثالث لساوثهامبتون في الدقيقتين 52 و58، فيما تكفل ستيفن دافيز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87.