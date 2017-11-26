تخصصي الدمام يعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي العلاج الإشعاعي: درجة البكالوريوس في تخصص علوم العلاج الإشعاعي.

– أخصائي قياس الجرعات: درجة البكالوريوس في تخصصات (قياس الجرعات الطبية، أو العلوم الفيزيائية).

– أخصائي تكنولوجيا صدى القلب: درجة البكالوريوس في تخصص علوم القلب التطبيقية، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل مخزون صيدلي: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص علوم الصيدلة، أو مجال الرعاية الصحية ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).