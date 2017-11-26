مقتل أمير في تنظيم القاعدة في لحج اليمنية

فهمي محمد(صدى):

كشف مسؤول أمني يمني، اليوم الأحد، عن مقتل أمير تنظيم القاعدة بمنطقة الوهط بمحافظة لحج، جنوب البلاد، واعتقال عنصر آخر في حملة مداهمة أمنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب واستهدفت منزله.

وأكد مدير أمن لحج العميد صالح السيد، أن العملية تمت بعد عمل استخباراتي ورصد دام شهرين بعد أن كان القيادي في تنظيم القاعدة أبوهاشم هارب من منزله.

وترجع الواقعة، أن الإرهابي عاد إلى منزله فجر اليوم، وتحرك جهاز مكافحة الإرهاب بمداهمة المنزل، ورفض تسليم نفسه، واشتبك مع قوات مكافحة الإرهاب، ولقي مصرعه أثناء الاشتباكات، كما تم اعتقال آخر كان مرافقا له.