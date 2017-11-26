” نسما ” تعلن توفر وظائف فنية وإدارية بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، أعلانا عبر موقعها الإلكتروني، أكدت فيه توافر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها “ نسما للكهرباء، ونسما للطيران ” في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة هي:

– موظف استقبال.

– مشرف الميكانيكا.

– مشرف الكهرباء.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).